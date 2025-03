Alarm um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Brisantes Gerücht: Schnappt uns Dortmund Teamchef Rangnick weg?

Bereits im Jänner zeigte Borussia Dortmund reges Interesse an Ralf Rangnick. Bei der Suche nach einem Nachfolger von Nuri Sahin kam es sogar zu einem persönlichen Treffen zwischen den BVB-Bossen und unserem Teamchef. Rangnick entschied sich damals dann aber bekanntlich für einen Verbleib in Österreich, Niko Kovac wurde neuer Trainer in Dortmund.

Nun soll die Borussia schon wieder Interesse an Rangnick zeigen. Wie die BILD berichtet, wollen die Deutschen den 66-Jährigen im Sommer als neuen Sportdirektor (er soll dort Kehl ersetzten) holen. Laut BILD soll sich der ÖFB-Teamchef einen Wechsel nach Dortmund auch durchaus vorstellen können. „Rangnick ist in seiner Funktion als österreichischer Teamchef längst nicht mehr zufrieden“, heißt es im Bericht.

Fakt ist aber: Trotz der Streitereien im ÖFB bekannte sich Rangnick bisher stets zum Nationalteam und hat in Österreich auch noch Vertrag bis zum Ende des Jahres, der sich bei erfolgreicher WM-Quali automatisch bis zur WM 2026 verlängert. Mit Alaba und Co. möchte Rangnick auch unbedingt im kommenden Jahr in den USA für Furore sorgen.