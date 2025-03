Showdown um ÖFB-Präsident: Jetzt geht es um die Top-Kandidaten

Der Countdown zur Präsidenten-Wahl läuft auf Hochtouren.

Am Freitag tagt in Wien das Präsidium des größten heimischen Sportverbandes und damit auch der nahezu identisch besetzte Wahlausschuss. Das gemeinsame Ziel: Den Kreis der Anwärter auf den Chefposten einzugrenzen. Zuvor sind bereits die Hearings angelaufen und wie oe24 in Erfahrung bringen konnte, war einer der Top-Kandidaten eingeladen, seine Pläne vorzutragen.

Am 18. Mai folgt die Inthronisierung

Zur Erinnerung: Die Präsidentenentscheidung könnte bereits diese Woche fallen. "Das ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich", meinte Interimsboss Wolfgang Bartosch. Offiziell inthronisiert wird der neue Verbandsboss bei der Hauptversammlung. Frühestens am 18. Mai, möglicherweise auch später, wird auch der neue CEO bestellt. Dieser Job wird im Zuge der Strukturreform geschaffen und soll ausgeschrieben werden, so Bartosch.

"Vienna Wald" feierlich eröffnet

Zurück zum Top-Job. Heute wurde in Hainburg der "Vienna Wald" den Medienvertretern vorgestellt. Zweitligist FC Vienna 1894 plant, angelehnt an das Gründungsjahr, in Niederösterreich 1.894 Bäume zu pflanzen. Ziel ist es, einen vielfältigen, vitalen und stabilen Wald zu etablieren, der der Klimaerwärmung standhalten kann. Anwesend bei der blau-gelben Aktion war auch Vienna-Präsident Kurt Svoboda. Der UNIQA-Vorstand gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten auf den ÖFB-Präsidenten-Job und wurde zuletzt von Premiumsponsor Raiffeisen, ohne Svobodas Wohlwollen, für den vakanten Posten vorgeschlagen.

Präsidiale Rücktritte

Nicht anwesend beim Termin war hingegen Viennas Vizepräsident Roland Schmid. Der ImmoUnited-Gründer, der auch schon in Belgrad beim Nations-League-Play-off-Rückspiel gegen Serbien vor Ort die Daumen drückte, war beim ÖFB-Hearing. Schmid, der gute Verbindungen zu Teamchef Ralf Rangnick pflegt, stand schon einmal in einer Stichwahl. 2021 votierte das ÖFB-Präsidium aber für Gerhard Milletich, dessen Amtszeit abrupt nach zwei Jahren endete. Milletichs Nachfolger Klaus Mitterdorfer warf nach 13 Monaten das Handtuch. Seitdem leitet Wolfgang Bartosch die präsidialen Agenden.