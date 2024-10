Hoffenheim mit 0:2-Niederlage – Schwab rettet Remis

Die TSG Hoffenheim hat mit den beiden ÖFB-Legionären Florian Grillitsch und Alexander Prass die erste Niederlage in der Europa League kassiert.

Der deutsche Fußball-Bundesligist musste sich am Donnerstag in der 3. Runde beim FC Porto trotz guter Leistung mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Grillitsch wurde in der 70. Minute ausgewechselt, Prass musste in Minute 84 vom Feld. Nach drei Spielen eine weiße Weste haben nur noch Lazio Rom, Tottenham Hotspur und RSC Anderlecht.

Römer bezwingen Enschede

Die Römer setzten sich auswärts bei Twente Enschede auch dank langer Überzahl mit 2:0 (1:0) durch. Die Spurs feierten mit einem 1:0 (0:0) gegen Alkmaar den dritten Sieg im dritten Spiel, Anderlecht kam gegen Ludogorets Rasgrad zu einem 2:0 (0:0). Manchester United musste sich bei Fenerbahce Istanbul trotz Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Schwab rettet mit PAOK Remis

Über ein spätes Erfolgserlebnis durfte sich PAOK Saloniki mit Stefan Schwab freuen. Die Griechen kamen gegen Viktoria Pilsen nach 0:2-Halbzeitrückstand in der Schlussphase in Überzahl noch zu einem 2:2. Schwab wurde in der 59. Minute eingewechselt, Thomas Murg befindet sich nicht im Europacup-Kader von PAOK.