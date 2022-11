Salzburgs Jungbullen steigen trotz Niederlage gegen Milan auf

Riesenjubel trotz 1:2-Niederlage gegen den AC Milan bei Salzburgs Youth-League-Team. Die Jungbullen steigen trotzdem auf, müssen aber als Gruppenzweiter ins Play-off.

Salzburgs Fußball-U19-Nachwuchs ist trotz einer Niederlage in die nächste Phase der UEFA Youth League aufgestiegen. Die Finalisten der Vorsaison mussten sich am Mittwochnachmittag beim Primavera-Team des AC Milan trotz Führung mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Weil Chelsea im Parallelspiel Dinamo Zagreb mit 4:0 besiegte, behielten die Salzburger aber den zweiten Gruppenplatz. Durch diesen geht es im Play-off um den Achtelfinal-Einzug gegen ein Team aus dem Meisterpfad weiter.

Gruppensieger AC Milan steht direkt im Achtelfinale. Die Italiener drehten die Partie im Centro Sportivo Vismara südlich von Mailand durch einen Doppelschlag von Marko Lazetic (50.) und Gabriele Alesi (52.). Die Salzburger waren erst kurz davor nach Vorarbeit von Mark Gevorgyan durch Zeteny Jano in Führung gegangen (48.). Nur mit einem Auswärtssieg wären die Jungbullen noch an den Mailändern vorbeigezogen. Im Hinspiel in Salzburg hatte es wie im Duell der beiden Kampfmannschaften in der Champions League ein 1:1 gegeben.

Die Auslosung für das Play-off erfolgt nächsten Dienstag. Gespielt wird das Duell, das wie alle Begegnungen der K.o.-Phase in einer Partie entschieden wird, am 7./8. Februar.