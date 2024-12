TV-Hammer um Klub-WM! Salzburg im Free-TV

Achtung, RB Salzburg-Fans! Während ihr für die Champions League und Bundesliga ein kostenpflichtiges Sky-Abo braucht, haut DAZN zur Klub-Weltmeisterschaft im Sommer 2025 einen raus: Spitzenfußball gratis für alle.

Streaming-Anbieter DAZN hat sich die weltweiten Rechte an der neuen Fußball-Club-WM gesichert – und haut einen raus: Alle 63 Spiele des Turniers, das vom 15. Juni bis 23. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird, werden komplett kostenlos übertragen! Alles, was Fans dafür brauchen, ist ein DAZN-Account – ein Abo ist nicht nötig.

Bullen wünschen sich Real & Messi

Die Klub-WM wird erstmals mit 32 Teams ausgetragen und bringt absolute Kracher-Matches mit sich. Auch Red Bull Salzburg ist dabei! Die Bullen erfahren am Donnerstag (19 Uhr MEZ) ihre Gegner. Bei der Auslosung in Miami sind sie im zweiten von vier Töpfen gesetzt. Das bedeutet: keine Duelle mit Top-Teams wie Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Atletico Madrid oder Juventus Turin. Aber: Es könnte heißen Real Madrid oder Lionel Messis Inter Miami – was für ein Highlight!

Topf eins ist gespickt mit Fußball-Giganten: Manchester City, Bayern München (mit Konrad Laimer), Real Madrid (mit David Alaba) und Paris Saint-Germain führen die Liste an. Aus Südamerika mischen Flamengo, Palmeiras, Fluminense und River Plate die Elite auf. In den Töpfen drei und vier warten Teams wie die Boca Juniors, Al-Hilal (mit Neymar) und das Team von Messi, Inter Miami.

DAZN sichert sich Milliarden-Deal

Die Klub-WM wird in acht Vierergruppen gespielt. Austragungsorte sind elf US-Städte, darunter Los Angeles, Seattle, Philadelphia und Miami. Zwölf Teams aus Europa kämpfen um die Krone. Für Fans ist das Turnier ein absoluter Pflichttermin – und zugleich der perfekte Vorgeschmack auf die WM 2026, die ebenfalls in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird.

Übrigens: Laut Bild soll DAZN für die TV-Rechte ordentlich hingeblättert haben – rund eine Milliarde Dollar (knapp 950 Millionen Euro) hat der Deal gekostet. Aber für Fans zählt nur eins: absolute Spitzenklasse – und das für lau!