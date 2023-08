Irrster Transfer-Sommer geht ins Finale

Die Zeit rennt und der Finish im Transfer-Wahnsinn geht in die letzte Runde. Ein paar Mega-Deals bahnen sich aber noch an.

Der Countdown läuft! In drei Tagen um 24 Uhr schließt das Transfer-Fenster. Danach geht nichts mehr. Zumindest in Europa. In Wüste ist erst am 20.September Schluss. Kein Wunder das einige Teams da noch einmal zuschlagen möchten und das Telefon von Transfer-Experten Fabrizio Romano explodiert.

Mbappe nach Vinicius-Schock zurück im Game

Die Verletztenliste bei Real Madrid wird immer länger. Zwar konnten die Königlichen zum Saisonstart alle drei Spiele gewinnen, doch mit dem Schock-Ausfall von Vinicius Jr. (Oberschenkelblessur, fällt mehrere Wochen aus) wird die Offensivbesetzung der Spanier immer dünner. Greift Real nun doch zum Mbappe-Hammer an? Schon seit Wochen wird spekuliert, dass sich unmittelbar vor Ende der Transferperiode noch etwas rühren könnte. Sein Vertrag bei Paris Saint Germain läuft Ende Juni 2024 aus und die Franzosen stehen angesichts eines drohenden ablösefreien Abgangs unter Druck. Schenkt man aber der Aussage von Real-Coach Carlo Ancelotti Glauben, dürfte der Mega-Transfer von Mbappe vom Tisch sein: „Unser Kader ist geschlossen“. Doch im irren Transfer-Sommer ist noch alles möglich.

© getty ×

Lukaku schießt nun Tore für die AS Roma

Die Wechsel-Saga um Romelu Lukaku geht zu Ende! Lange wurde über einen spektakulären Spielertausch spekuliert. Demnach hätte Juventus Turin Stürmer Dusan Vlahovic nach Chelsea verkauft, wenn der Belgier im Gegenzug nach Turin wechselt. Davon wurde nichts. Trotzdem wird Lukaku die „Blues“ leihweise verlassen und sich für ein Jahr und einer Leihgebühr von sechs Millionen Euro der AS Roma anschließen. Bereits in der vergangenen Saison wurde der 30-Jährige an Arnautovic-Klub Inter Mailand verliehen, an einer Weiterverpflichtung war er aber nicht interessiert. Bei den „Giallorossi“ trifft der 1,91-Meter-Mann nun auch auf seinen Ex-Coach Jose Mourinho.

Al-lttihad greift für Salah tief in die Tasche

Diesen Sommer geht nichts ohne Saudi-Arabien. Nach Ronaldo, Neymar und auch Ex-Bullen-Trainer Matthias Jaissle zieht es immer mehr Stars in die Wüste. Nun steht auch Liverpool-Goalgetter Mo Salah kurz vor einem Wechsel zu Al-ltthihad. 150 Millionen Euro bietet der Benzema-Klub dem Ägypter. Damit wäre Salah der drittteuerste Fußballer der Geschichte und würde sogar mehr als sein neuer Teamkollege Benzema verdienen. 200 Millionen Euro sollen in Zukunft jährlich auf das Konto des Ägypters wandern.