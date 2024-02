Haaland-Kracher steigt im September

Der UEFA-Spielplan für die Nations League ist da. Das ÖFB-Team legt gegen Slowenien los, danach kommt schon Norwegen mit Superstar Erling Haaland.

Die UEFA hat am Freitagvormittag die Spieltermine für die UEFA Nations League 2024/25 fixiert. Das Nationalteam startet am 6. und 9. September 2024 mit einem Auswärts-Doppel gegen Slowenien und Norwegen in die 4. Auflage des Bewerbs. Am 10. Oktober geht mit dem Heimspiel gegen Kasachstan weiter, bevor die Auswahl von Ralf Rangnick am 13. Oktober Norwegen ebenfalls auf heimischem Boden empfängt. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Am 14. November steht bereits um 16.00 Uhr heimischer Zeit das Auswärtsduell mit Kasachstan auf dem Programm. Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert am 17. November um 18.00 Uhr Slowenien in Österreich.

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3: