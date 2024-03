Lionel Messi spricht Klartext: Kritik und Karriereende!

In einem Podcast mit Big Time hat Lionel Messi, Superstar von Inter Miami, offen über seine Karriere, Kritik und seinen Umgang damit gesprochen.

Kritik prallt an ihm ab

"Die Kritik an meinem Spiel lässt mich kalt. Was andere Leute sagen, interessiert mich nicht. Solange die Kritik respektvoll bleibt, ist es für mich kein Problem."

Die Weltmeisterschaft 2022

"Abgesehen vom Spiel gegen Saudi-Arabien habe ich die Weltmeisterschaft wirklich genossen. Das Finale gegen Frankreich war ein unglaubliches Spiel, und ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Hätten wir in Katar nicht den Titel geholt, hätte ich wahrscheinlich die Nationalmannschaft verlassen."

Gedanken über sein Karriereende

"Ich weiß, dass ich aufhören werde, wenn ich nicht mehr die Leistung bringen kann, die ich von mir erwarte, wenn ich keinen Spaß mehr am Spiel habe oder wenn ich meinen Teamkollegen nicht mehr helfen kann. Ich bin mein eigener größter Kritiker. Ich erkenne, wann ich gut spiele und wann nicht. Wenn ich merke, dass es Zeit ist, aufzuhören, werde ich mein Alter nicht berücksichtigen. Wenn ich mich gut fühle, werde ich versuchen, weiterzuspielen, denn Fußball ist meine Leidenschaft und das, was ich am besten kann."

Der argentinische Stürmer hat in 180 Länderspielen 106 Tore für sein Land erzielt.