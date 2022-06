Ralf Rangnick muss gegen Dänemark auf Alaba, Wöber und Posch verzichten.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Kopenhagen gegen Dänemark auf David Alaba und Maximilian Wöber verzichten. Wie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Sonntag erklärte, wurde der Real-Madrid-Profi aufgrund von Adduktorenproblemen nicht rechtzeitig fit. Auch Wöber ist verletzt. Bereits am Freitag musste Stefan Posch absagen.

Gar nicht am Lehrgang teilgenommen haben Philipp Lienhart (erkrankt) sowie Martin Hinteregger und Florian Grillitsch (beide verletzt).