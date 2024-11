DAS ist der ÖFB-Kader für den Nations-League-Endspurt

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für die letzten beiden Partien der Nations-League-Gruppenphase verkündet.

Zwei Partien hat die österreichische Nationalmannschaft in der Nations-League-Gruppenphase noch zu bestreiten. Dabei bestreiten Christoph Baumgartner und Co. am 14. November (16 Uhr, live ORF1) ein Duell mit Kasachstan, während drei Tage später (18 Uhr, live ORF1) ein Heimspiel gegen Slowenien auf der Agenda steht. Den Traum, sich zum Gruppen-Ersten zu krönen, will sich das ÖFB-Team weiterhin erfüllen. Folgender Kader soll dies möglich machen.

Das ist der ÖFB-Kader

Im Wiener Courtyard by Marriott verkündigte Teamchef Ralf Rangnick auf welche ÖFB-Burschen er für den NL-Endspurt setzten wird.

+++ Mehr Info in Kürze +++