Giganten-Finale in der Nations League

Frankreich sagt Spanien am Sonntagabend im Finale der Nations League (20.45 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) den Kampf an.

"Ein Comeback, das bleiben wird, und ein Platz im Finale. Tolle Arbeit vom ganzen Team", schrieb Frankeich-Star Kylian Mbappé nach einem verrückten 3:2 im Halbfinale gegen Belgien. Der Weltmeister holte ein 0:2 auf, Benzema, Mbappé und Hernandez trafen. "Wenn du auf der guten Seite des Wahnsinns bist, ist es großartig", freute sich Teamchef Didier Deschamps. Im Endspiel geht es am Sonntag im Giganten-Duell gegen den 3-fachen Europameister Spanien. Die Iberer fügten Italien beim 2:1 die erste Pleite nach 37 Spielen zu. Gavi wurde mit 17 Jahren und 62 Tagen zum jüngsten spanischen Nationalspieler aller Zeiten. Der 21-jährige Ferran Torres glänzte mit einem Doppelpack. "Ein historischer Abend, ein unvergesslicher Sieg", so Mittelfeldspieler Koke.

Deschamps: »Wir wollen diesen Titel holen«

An Frankreich haben die Spanier gute Erinnerungen. Im letzten Duell 2017 setzte man sich 2:0 durch. Insgesamt konnte man in 35 Begegnungen 16 Siege einfahren, spielte sieben Mal remis und musste sich nur zwölf Mal geschlagen geben. Deschamps sagt Spanien aber den Kampf an: "Wir wollen diesen Titel. Früher gab es zwei: Europameister und Weltmeister, jetzt gibt es die Nations League. Das ist unser Ziel.

Belgien und Italien kämpfen um Platz 3

In Turin steigt außerdem das Duell um den Trostpreis. Der Weltranglisten-Erste Belgien kämpft gegen Europameister Italien um Platz drei der Nations League. Die "roten Teufel" haben mit den "Azzurri" ohnehin noch eine Rechnung zu begleichen. Bei der EM musste man sich der Mancini-Elf 1:2 geschlagen geben. Doch Vorsicht! Von den letzten fünf direkten Duellen konnte Belgien nur eines gewinnen, die anderen vier gingen an die Italiener. Die Hoffnungen ruhen auf Super-Stürmer Romelu Lukaku. Beim 2:3 im Halbfinale gegen Frankreich schoss der 28-Jährige sein neuntes Länderspieltor aus den letzten zehn Spielen.