× Mit dieser Elf will Rangnick in die Nations League starten

Gleich ist es soweit: Österreich startet in die Nations League! Vorab wissen wir nun, welche elf ÖFB-Kicker wir bei Anpfiff auf dem Platz erwarten dürfen.

Erstmals seit dem bitteren Achtelfinals-EURO-Aus gegen die Türkei sehen wir unser ÖFB-Team wieder gemeinsam in action auf dem Platz. Zum Auftakt der Nations League sind Marko Arnautovic und Co. bei unserem Nachbarn Slowenien in Ljubljana zu Gast. Bis zum Anpfiff dauert es zwar noch ein wenig, allerdings wissen wir nun auf welche Profis Teamchef Ralf Rangnick in der Partie am Freitag Abend setzt.

So wird gespielt

Coach Rangnick hatte im Vorfeld mit einigen Personalsorgen zu kämpfen - vor allem in der Verteidigung. Abwehr-Held Kevin Danso unterzieht sich nach dem geplatzten Transfer zu AS Roma bei seinem Klub RC Lens umfangreichen Untersuchungen, nachdem die Italiener behaupteten, der Abwehrspieler hätte gesundheitliche Probleme. Philipp Lienhart erwartet indes die Geburt seines ersten Kindes. Neben Danso und Lienhart fehlen auch die verletzten David Alaba und Gernot Trauner. Maximilian Wöber steht zwar im Kader, hat aber erst kürzlich eine Verletzung überwunden und noch keine Spielpraxis. Diese elf Kicker sollen es deshalb richten:

