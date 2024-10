4:0 – Österreich mit souveränem Sieg gegen Kasachstan

Der Bann ist gebrochen! 107 Tage nach dem letzten rot-weiß-roten Sieg feiert Österreich im Heimspiel gegen Kasachstan einen 4:0-Erfolg und sichert sich damit die ersten drei Punkte in der Nations League.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick forderte „Energie & Feuer“ – und seine Jungs lieferten genau das! Von der ersten Sekunde an war klar: Hier brennt die Luft! Bereits die ersten Chancen von Baumgartner und Prass ließen erahnen, wohin die Reise gehen würde. Der Druck nahm zu, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzte. Dann die 10. Minute: Seiwald mit einem Steilpass auf Baumgartner. Der Leipzig-Profi mit perfektem Timing, legt sich den Ball zurecht und zimmert das Ding an Torwart Shatskiy vorbei ins Netz – 1:0!

Auch nach der Führung hielt die Rangnick-Elf das Tempo hoch, ließ aber trotz einiger guter Chancen das 2:0 liegen.

Das änderte sich jedoch nach der Pause und das, obwohl die Kasachen immer wieder nach vorne drückten. Eine Schmid-Ecke kommt perfekt in den Strafraum. Lienhart springt am höchsten und wuchtet das Leder mit der Stirn in die Maschen – 2:0 (53.)!

Nur drei Minuten später folgte der nächste Schlag: Baumgartner setzt im Vollsprint Sabitzer in Szene, der nicht lange fackelt und die Kugel in die lange Ecke schlenzt – 3:0 (56.)!

Doch damit war noch lange nicht Schluss: Der eingewechselte Arnautovic köpft per Kopf perfekt für Seidl auf, der den Ball aus 15 Metern ins Tor jagt – das 4:0 (79.) und Seidls erstes Tor im ÖFB-Trikot! So darf es am Sonntag (20.45 Uhr/ORF1) gegen Norwegen weitergehen!