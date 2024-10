Pochettino holte bei Premiere als US-Teamchef Sieg

2:0-Erfolg gegen Panama in Austin

Mauricio Pochettino hat ein erfolgreiches Debüt als Fußball-Teamchef der Vereinigten Staaten gefeiert und die Mannschaft am Samstag (Ortszeit) zu einem 2:0-Sieg gegen Panama geführt. In Austin taten sich die US-Amerikaner zwar lange Zeit sehr schwer und vergaben einige Chancen. AC-Milan-Profi Yunus Musah (49.) und Ricardo Pepi (94.) trafen jedoch in der zweiten Hälfte und bescherten ihrem neuen Trainer damit einen Einstand mit positiver Note.

Am Dienstag gegen Erzrivalen Mexiko

Der Argentinier Pochettino war im vergangenen Monat als Nachfolger von Gregg Berhalter ernannt worden, der nach dem frühen Ausscheiden bei der Copa America 2024 entlassen wurde. Er soll mit dem Team eine erfolgreiche Heim-WM 2026 hinlegen und die Fußballwelt überraschen. Ein erster harter Test bei diesem Unterfangen wartet am Dienstag in Guadalajara mit dem Spiel gegen den Erzrivalen Mexiko.