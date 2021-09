DFB-Elf müht sich zu Sieg bei Flick-Debüt

Das erhoffte Tor-Festival zum Flick-Debüt bleibt aus. Deutschland siegt glanzlos mit 2:0 über Fußball-Zwerg Liechtenstein.

Siegreicher aber minimalistischer Start in eine neue Ära! Deutschland feierte unter Hansi Flick am Donnerstag einen 2:0-Auswärtssieg gegen Liechtenstein und liegt nach vier Runden und neun Punkten auf Platz zwei der WM-Qualigruppe J.

Die DFB-Elf mühte sich hingegen die meiste Zeit und schaffte es gegen Liechtenstein kaum, zwingende Chancen herauszuspielen. Timo Werner brach zwar in der 41. Minute den Bann, in der zweiten Hälfte mauerten die überwiegend Halbprofis aus dem Fürstentum aber weiter recht erfolgreich. So dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Leroy Sane zum 2:0 traf. Von deutscher Aufbruchstimmung war in der Ostschweiz jedenfalls nichts zu spüren.

Musiala wirbelt in der Offensive

Flick bot den 18-jährigen Münchner Jamal Musiala zusammen mit Bayern-Kollege Sane in der Offensive auf. Zu seinem Kapitän bestimmte er in Abwesenheit von Manuel Neuer mit Joshua Kimmich einen weiteren Spieler, den er vor kurzem noch bei Bayern trainiert hatte. In der Innenverteidigung gab Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain nach einjähriger DFB-Pause ein Comeback, im Tor vertrat Arsenal-Keeper Bernd Leno den angeschlagenen Neuer. Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi kam nicht zu seinem ersten A-Team-Einsatz.

Lichtenstein bleibt in der Quali weiter punktelos. Nach der 1:4-Pleite gegen Island oder dem 0:5 gegen Nordmazedonien war diese knappe Niederlage für den Fußball-Zwerg voller Halbprofis (1,18 Millionen Euro Marktwert) aber so etwas wie ein moralischer Sieg. Zum Vergleich: Deutschlands Marktwert beträgt 902 Millionen Euro.