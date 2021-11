Play-off: So schaffen wir es zur WM

Play-off-Auslosung steigt am 26. November live in ORF 1 Das sind die möglichen Gegner

Dank des Gruppensiegs in der Nations League hatte Österreich bereits einen Fuß in der Hintertür nach Katar. Seit Samstagabend ist es offiziell: Unser Team bekommt nach der verkorksten Quali eine zweite Chance und steht im März fix im Playoff für die WM.

Entscheidend war am Ende Frankreich. "Les Bleus" schnappten sich in Gruppe D mit 8: 0 gegen Kasachstan Platz eins und das WM-Ticket. Da schon zuvor feststand, dass auch Belgien, Italien und Spanien ihre Gruppen unter den Top zwei abschließen, ist Österreich nicht mehr aus dem Play-off zu verdrängen. Die ÖFB-Stars träumen bereits von der Endrunde: "Ich habe noch keine WM gespielt, keiner von uns. Es ist ein Riesenziel", betonte David Alaba.

Zwölf Nationen im Duell um letzte drei Tickets

Um das Ziel Katar zu erreichen, darf sich das Team jedoch keinen Fehler erlauben. Zwölf Nationen werden sich um die letzten drei WM-Tickets duellieren. Neben Österreich und einem weiteren Team des Nations-League-Wegs (Wales oder Tschechien) sind das die zehn Gruppenzweiten der Quali. Diese werden am 26. November in Zürich (17.20 Uhr, ORF 1) in drei Vierergruppen gelost.

Erst steht ein Halbfinale im K.-o.-Modus an, bei dem Österreich als ungesetztes Team auswärts antreten muss. Sollte diese Hürde überstanden werden, ginge es wenige Tage später gegen einen weiteren Halbfinal-Gewinner um das WM-Ticket -erneut in nur einem Duell. Mögliche Gegner? Bis zu den letzten Quali-Entscheidungen am Dienstag bleibt es spannend. Fix im Play-off sind bisher neben Österreich Portugal, Russland, Schweden, Wales, Schottland, Tschechien und Nordmazedonien. Folgen könnten etwa noch die Schweiz, Türkei oder sogar Europameister Italien. Fix gesetzt und damit mögliche Gegner im Halbfinale sind Portugal und Russland.