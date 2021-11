Ronaldo im Showdown um WM-Ticket

Auf Portugal und Cristiano Ronaldo wartet ein Thriller um das WM-Ticket.

In der Gruppe A wartet ein echter Showdown um Platz 1: Serbien liegt derzeit an der Tabellenspitze und hat einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Portugal. Die Mannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto und trifft am (heutigen) Donnerstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) auswärts auf Irland. Am Sonntag (20.45 Uhr) kommt es dann in Lissabon zum direkten Duell zwischen Portugal und Serbien.

Weltrekord: Ronaldo hält schon 115 Toren

"Wir haben jetzt noch zwei Endspiele und alles, was wir tun müssen, ist zu gewinnen. Unser Ziel ist ganz klar bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein", stellt Portugal-Teamchef Fernando Santos klar. Die Hoffnungen ruhen beim WM-Quali-Finale natürlich auf Ronaldo. Der 36-Jährige hält nach 182 Länderspielen bei unglaublichen 115 Toren. Erst im Sommer egalisierte er bei der EURO den bisherigen Weltrekord von Ali Daei (Iran, 109 Treffer), um kurz darauf eine neue Bestmarke aufzustellen. Beim letzten Spiel für Portugal erzielte Ronaldo gegen Luxemburg einen Dreierpack.

Jeder weiß, was uns dieses Match bedeutet

Serbien, das heute einen Test gegen Katar bestreiten wird, ist gewarnt. "Ich habe mir jetzt speziell keine Ronaldo-Spiele angeschaut, aber natürlich weiß ich über seine Stärken Bescheid. Jedoch gibt es auch Schwächen beim Gegner, die wir versuchen zu analysieren und auszunützen", betont Goalie Predrag Rajkovic. Mitspieler Matija Nastasic fügt hinzu: "Jeder weiß, was uns dieses Match bedeutet. Wir müssen uns auf maximalen Level präsentieren. Portugal hat viele erfahrene Spieler und ein tolles Team. Aber wir sind in eine Situation gekommen, wo wir es selber in der Hand haben, uns zu qualifizieren." Im März endete das "Hinspiel" in Belgrad mit einem 2:2-Unentschieden.