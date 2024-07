Messi: Zwangspause durch Knöchelverletzung

Nach Messi´s dramatischer Bänderverletzung steht Argentinien vorerst ohne dem Spitzen-Kicker da, dieser fällt bis auf weiteres aus und kann sein Team nur von abseits des Rasens unterstützen.

Fußball-Superstar Lionel Messi wird aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Knöchel auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das teilte sein Verein Inter Miami nach medizinischen Checks am Dienstag mit. Bereits vor den Testergebnissen hatte Inter Miamis Trainer Gerardo Martino erklärt, dass Messi zumindest zwei Spiele ausfallen wird. Miami steht vor den Heimspielen in dieser Woche gegen Toronto am Mittwoch und Chicago Fire am Samstag auf dem zweiten Platz der Eastern Conference. Messi erzielte in dieser Saison in zwölf Spielen 12 Tore und steuerte 13 Assists bei.

Hoffen ist erlaubt

Die Verfügbarkeit des 37-jährigen Kapitäns wird von regelmäßigen Untersuchungen und dem Fortschritt der Genesung abhängen. Messi zog sich die Verletzung bei Argentiniens 1:0-Erfolg im Finale der Copa America gegen Kolumbien zu. In der zweiten Halbzeit musste der Fußball-Star zwangsausgewechselt werden und den weiteren Spielverlauf schweren Herzens von der Seitenlinie weiter verfolgen. In Form eines Instagram Posts bedankte er sich für die Genesungswünsche der Fans und meint es ginge ihm gut und er hoffe bald wieder spielen zu können.