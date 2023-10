Nächster ÖFB-Dämpfer: Alaba nicht fit für Real

Für ÖFB-Kapitän David Alaba ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Beim Real-Abschlusstraining für das Spiel am Samstag gegen Osasuna (16.15 Uhr) fehlte der Abwehrchef erneut.

Obwohl Alaba am Donnerstag noch Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, setzte es am Freitag den nächsten Rückschlag: Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti kann nicht auf seinen Abwehrchef im Ligaspiel am Samstag gegen Osasuna setzen. Bitter: Aufgrund der Rot-Sperre von Nacho Fernández benötigen die Madrilenen neben Antonio Rüdiger einen Innenverteidiger.

Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65) sind das keine gute Nachrichten vor dem Wochenende! Der Deutsche hatte am Montag schon nicht mit einem Alaba-Einsatz in Spaniens Liga gerechnet. Der 31-Jährige habe ihn drei Tage vor der Nominierung informiert, dass er schon beim Gehen Schmerzen verspüre. Jetzt wird es ganz eng in Hinblick auf die EM-Qualifikation gegen Belgien am Freitag, 13. Oktober. Ob es sich dennoch für Alaba ausgehen wird, ist fraglich. Der Nationaltrainer kündigte an, er werde nur Kicker einsetzen, die zu 100 Prozent fit sind. "Wir werden wir auf keinen Fall ein Risiko eingehen."

Sabitzer-Einsatz noch offen

Neben Alaba sind auch Michael Gregoritsch, Stefan Posch und Marcel Sabitzer fraglich. Bei Letzterem soll noch im Laufe des Tages aus Dortmund ein Update kommen. Der BVB ist am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr) im Einsatz.

Rangnick bleibt nur die Zuversicht für den Showdown gegen die "Roten Teufeln": "Wir werden trotzdem versuchen, eine richtig gute Mannschaft aufs Feld zu bringen und einen guten Fight zu liefern."

Für das ÖFB-Team geht es gegen die punktegleichen Belgier vor ausverkaufter Kulisse im Ernst-Happel-Stadion um die Tabellenführung in der Gruppe F, mit einem Sieg würde die Rangnick-Truppe das EM-Ticket vorzeitig buchen. Drei Tage später steht das Auswärtsspiel in Baku gegen Aserbaidschan auf dem Programm. Am 16. November findet das letzte Gruppenspiel in Estland statt.