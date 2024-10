Baumgartner-Durchbruch? Leipzig-Star fällt lange aus

Herber Rückschlag für RB Leipzig! Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den FC Liverpool in der Champions League kam am Donnerstag die nächste Hiobsbotschaft: Offensiv-Star Xavi Simons zog sich im Duell eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu und wird den Bullen nun mehrere Wochen fehlen.

Bei einem Torschuss hat Xavi Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher zu einer beeindruckenden Parade gezwungen, sich aber dabei am Knöchel verletzt. Trotz des schmerzhaften Moments versuchte der Holland-Star, weiterzuspielen. Doch nach 78 Minuten war Schluss: Vom Schmerz gequält, musste sich der 21-Jährige von den Mannschaftsärzten stützen lassen und vom Platz getragen werden.

Ausfall bis Jahresende?

Die Diagnose: Eine schwerwiegende Bänderverletzung im linken Knöchel! Schlimmstenfalls droht ein Ausfall bis zum Jahresende und laut „Sky“ wird sogar eine Operation in Betracht gezogen – die endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.

Chance für Baumi

Für die Fans bleibt die Frage spannend: Wer übernimmt in der Offensive das Zepter? Christoph Baumgartner könnte der Mann der Stunde sein! Der ÖFB-Star saß zuletzt oft auf der Bank und spielte die Rolle des Jokers, doch jetzt ist es an der Zeit, Trainer Marco Rose zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Schließlich hat Baumi in der Nationalmannschaft schon oft bewiesen, dass er das Potenzial hat, in den entscheidenden Momenten der Held zu sein.