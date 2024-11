Darum muss das ÖFB-Team plötzlich zittern

Im ersten Topf landen die acht Nations-League-Viertelfinalisten sowie die vier im FIFA-Ranking am besten platzierten europäischen Mannschaften, die nicht zu den Nations-League-Top-8 zählen. Österreich wird in der für die Auslosung maßgeblichen Weltrangliste, die am 28. November veröffentlicht wird, definitiv Europas zwölftbestes Team sein. Dabei ist es auch völlig egal. wie das ÖFB-Team das letzte Spiel gegen Slowenien ausgeht.

Daher wird die Truppe von Ralf Rangnick aus Topf eins gezogen, sofern kein in der Weltrangliste hinter ihr platziertes Team eine Liga-A-Gruppe unter den Top zwei abschließt und damit ins Nations-League-Viertelfinale kommt. Hier droht nun aber Gefahr. Serbien holte ein Remis in der Schweiz und würde Österreich mit einem Sieg gegen Dänemark (daheim am Montag) noch aus Topf 1 verdrängen. Auch Ungarn hat noch Chancen, müsste aber mehr Zähler als die Niederlande holen.

Laut der Statistik-Seite Football Meets Data liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich im Topf 1 bleibt, nur noch bei 43 Prozent.

???? WC seeding update (15 Nov)



Austria ???????? living on the edge. They will drop to Pot 2 if Serbia ???????? beats Denmark ???????? on Monday.



Scotland ???????????????????????????? at 8% to reach Pot 1, 34% to reach Pot 2!



*Romania ???????? - Kosovo ???????? result not included in the model, treated as if the game is postponed pic.twitter.com/4Qbt37Pt5w