× Der ÖFB-EURO-Großkader im Detail

Steckbriefe der 29 Spieler, die am Dienstag in den Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die Testspiele am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz berufen worden sind.

Das Aufgebot wird bis zum 7. Juni für die EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) auf 26 Spieler reduziert: TOR (4): © GEPA ×

Niklas Hedl:

Geboren: 17. März 2001 in Wien

Aktueller Verein: Rapid

Tobias Lawal:

Geboren: 7. Juni 2000 in Linz

Aktueller Verein: LASK

Heinz Lindner:

Geboren: 17. Juli 1990 in Linz

Aktueller Verein: Union Saint-Gilloise

Patrick Pentz:

Geboren: 2. Jänner 1997 in Salzburg

Aktueller Verein: Bröndby IF

Flavius Daniliuc:

Geboren: 27. April 2001 in Wien

Aktueller Verein: Red Bull Salzburg

Kevin Danso:

Geboren: 19. September 1998 in Voitsberg

Aktueller Verein: RC Lens

Stefan Lainer:

Geboren: 27. August 1992 in Seekirchen

Aktueller Verein: Borussia Mönchengladbach

Philipp Lienhart:

Geboren: 11. Juli 1996 in Lilienfeld

Aktueller Verein: SC Freiburg

Phillipp Mwene:

Geboren: 29. Jänner 1994 in Wien

Aktueller Verein: 1. FSV Mainz 05

Stefan Posch:

Geboren: 14. Mai 1997 in Judenburg

Aktueller Verein: Bologna

Leopold Querfeld:

Geboren: 20. Dezember 2033 in Wien

Aktueller Verein: Rapid

Gernot Trauner:

Geboren: 25. März 1992 in Linz

Aktueller Verein: Feyenoord Rotterdam

Maximilian Wöber:

Geboren: 4. Februar 1998 in Wien

Aktueller Verein: Borussia Mönchengladbach

Thierno Ballo:

Geboren: 2. Jänner 2002 in Abidjan (Elfenbeinküste)

Aktueller Verein: WAC

Christoph Baumgartner:

Geboren: 1. August 1999 in Horn

Aktueller Verein: RB Leipzig

Florian Grillitsch:

Geboren: 7. August 1995 in Neunkirchen

Aktueller Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Marco Grüll:

Geboren: 6. Juli 1998 in Schwarzach im Pongau

Aktueller Verein: Rapid

Florian Kainz:

Geboren: 24. Oktober 1992 in Graz

Aktueller Verein: 1. FC Köln

Konrad Laimer:

Geboren: 27. Mai 1997 in Salzburg

Aktueller Verein: FC Bayern

Alexander Prass:

Geboren: 26. Mai 2001 in Hellmonsödt

Aktueller Verein: Sturm Graz

Marcel Sabitzer:

Geboren: 17. März 1994 in Wels

Aktueller Verein: Borussia Dortmund

Romano Schmid:

Geboren: 27. Jänner 2000 in Graz

Aktueller Verein: Werder Bremen

Matthias Seidl:

Geboren: 24. Jänner 2001 in Hallein

Aktueller Verein: Rapid

Nicolas Seiwald:

Geboren: 4. Mai 2001 in Kuchl

Aktueller Verein: RB Leipzig

Patrick Wimmer:

Geboren: 30. Mai 2001 in Tulln

Aktueller Verein: VfL Wolfsburg

10 Länderspiele ANGRIFF (4):