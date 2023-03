Flavius Daniliuc: Das ist der neue Mann im ÖFB-Team

Flavius Daniliuc - Dieser Name war bis zum heutigen Tag wohl nur den eingefleischtesten Fans ein Begriff. Der 21-jährige Wiener feiert im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland sein Teamdebüt. Er ist dabei der insgesamt sechste Debütant unter Ralf Rangnick.

Real Madrid, Bayern München, OGC Nizza. Diese namhaften Clubs stehen bei Flavius Daniliuc bereits auf der Visitenkarte. Der gebürtige Wiener mit rumänischen Wurzeln durchlief in seiner Kickerausbildung unter anderem die Jugendmannschaften von der Admira und Rapid, ehe es 2011 zu den Königlichen nach Madrid ging. Nach Leihgeschäften nach Liefering und Deutschland (DFI Bad Aibling) sicherte sich der FC Bayern München im Jänner 2015 die Dienste des Wieners.

In München schaffte es Daniliuc bis zu den Amateuren in die 3. Liga, ehe der Schritt im Sommer 2020 in die Ligue 1 zu OGC Nizza erfolgte. Dort kann der gelernte Verteidiger in Frankreichs höchster Spielklasse in 55 Einsätzen (u.a. Liga und Europa League) Spielpraxis sammeln. In den Partien wusste der zweikampfstarke Wiener zu überzeugen, dass sich US Salernitana aus der italienischen Serie A für fünf Millionen Euro die Dienste des 21-Jährigen sicherte. Beim aktuellen Tabellen-16. der Serie A ist Daniliuc gesetzt und brachte es bislang auf 18 Einsätze in der laufenden Saison.

Für Österreich durchlief Daniliuc von der U15 bis zur U21 unter Werner Gregoritsch sämtliche Nachwuchs-Nationalteams. Jetzt belohnt Ralf Rangnick den Italien-Legionär mit der erstmaligen Einberufung ins A-Team. Nach den Ausfällen von Maximilian Wöber und Gernot Trauner schenkt Teamchef Rangnick erstmals dem Verteidiger das Vertrauen für die Startelf: "Er hat im Training einen guten Eindruck gemacht und deswegen darf er von Anfang an spielen".

Sechster Debütant unter Rangnick

Flavius Daniliuc ist der sechste Debütant unter Teamchef Ralf Rangnick. Unter dem Deutschen durften bereits Patrick Wimmer, Muhammed Cham, Romano Schmid, Alexander Prass und Niklas Hedl ihr Debüt im A-Team Österreichs feiern.