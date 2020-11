Foda plant mit B-Elf gegen Fußball-Zwerg

Die Irrungen und Wirrungen rund um die Corona-Tests bei Red Bull Salzburg haben Teamchef Franco Foda vor dem heutigen Testspiel ( ab 20:30 im sport24-LIVE-Ticker )in Luxemburg auf Trab gehalten. Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie musste sich Foda zuletzt mehr mit Personal- als mit Taktik-Fragen herumschlagen. "Die letzten zwei Tage waren sehr turbulent. Am Sonntag bin ich noch entspannt nach Wien gereist, da war alles in Ordnung. Doch dann hat sich die Situation in eine andere Richtung entwickelt", erzählte der 54-Jährige.