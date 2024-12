0:1 - ÖFB-Frauen verpassen EM-Qualifikation

Fußball-Drama in Wien. Unsere Frauen-Fußballnationalmannschaft hat die dritte EM-Qualifikation in Folge knapp verpasst. Im Play-off gegen Polen musste man sich in Wien 0:1 geschlagen geben.

3.200 Fans in der Viola Arena versuchten verzweifelt, Österreichs Frauenfußball-Team zum Sieg gegen Polen und damit zur EM 2025 in der Schweiz zu pus-

hen. Doch es sollte nicht sein. Nach dem 0:1 im Play-off-Hinspiel in Polen gab‘s gestern in Wien ein 0:1. Und das war zu wenig. Nach erfolgreichen EM-Teilnahmen 2017 (Halbfinale) und 2022 (Viertelfinale) müssen die Österreicherinnen im kommenden Jahr zuschauen.

Nach einer Megachance durch Eileen Campbell (3.) kamen Sarah Puntigam & Co. vor allem in der ersten Halbzeit kaum zu echten Torchancen. Auf der anderen Seite hatten die Österreicherinnen nach Abwehrfehlern bei Polen-Kontern Glück, dass es nicht schon zur Pause 0:1 stand. Das Tor fiel in der Nachspielzeit durch die Top-Polin Ewa Pajor vom FC Barcelona.Nach der WM verpassen die Österreicherinnen auch die EM. Die Polen hingegen sind erstmals bei einem Großereignis.