Haaland bereit für Duell gegen Österreich

Norwegens Superstürmer Erling Haaland steht im Kader für das Nations-League-Duell mit Österreich am 9. September in Oslo.

Norwegens Fußball-Teamchef Stale Solbakken kann in den Nations-League-Partien am 6. September auswärts gegen Kasachstan und am 9. September im Osloer Ullevaal Stadion gegen Österreich auf seine Topstars zurückgreifen. Im Kader der Skandinavier stehen unter anderem Erling Haaland (Manchester City), Martin Ödegaard (Arsenal), Alexander Sörloth (Atletico Madrid) und Antonio Nusa (Leipzig).

Haaland, der die EM in Deutschland wie seine Teamkollegen nur im TV sah, bewies in der Premier League, dass er nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt hat: Der City-Bomber traf sowohl beim 2:0 gegen Chelsea (1x), als auch beim 4:1 gegen Ipswich Town (2x).

Bereits drei Haaland-Tore in der Premier League

ÖFB-Teamchef Rangnick hatte schon bei der Auslosung kundgetan, dass er sich auf ein Wiedersehen mit Haaland freuen würde: Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Red-Bull-Zeiten, der Kontakt ist nie abgerissen. Vor einem der Champions-League-Duelle von Manchester City mit RB Leipzig im Herbst hatte Rangnick mit Haaland telefoniert ...