Hinteregger: Das sind die Gründe für sein Karriere-Ende

Klartext: Hinteregger spricht über das Ende seiner Profi-Karriere mit nur 29 Jahren.

Frankfurt. Paukenschlag um Martin Hinteregger! Mit nur 29 Jahren beendet der ÖFB-Teamspieler seine aktive Profikarriere. Das gab Eintracht Frankfurt bekannt. Hinteregger bat seinen Klub, ihn umgehend von den Verpflichtungen seines bis Juni 2024 laufenden Vertrags zu entbinden. Doch warum zieht der Innenverteidiger die Reißleine? „Ich hatte bereits im vergangenen Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören. Ich habe mich sportlich in einer schwierigen Phase befunden: Meine Leistungen waren schwankend. Die Siege haben sich nicht mehr so gut angefühlt, dafür tat jede Niederlage doppelt so weh. Mein Leistungsschub im Frühjahr und unsere gemeinsamen Erfolge in der Europa League haben mich dann umso mehr motiviert, mich mit einem großen sportlichen Erfolg zu verabschieden“, so Hinteregger. Der Kärntner feierte mit dem Europa-League-Titel heuer sein Karriere-Highlight. Mit Salzburg wurde er fünf Mal österreichischer Meister und vier Mal Cupsieger. Für das ÖFB-Team lief „Hinti“ 67 Mal auf und schoss vier Tore.

Hinteregger: »Verurteile rechtes Gedankengut«

Zuletzt geriet er wegen seiner Geschäftsbeziehungen zum früheren FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl in Erklärungsnot. „In den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen ‚Hinti-Cup‘, den ich mit Herzblut und besten Gewissens ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nach­hinein klar geworden ist. Emotionale, vielleicht unbedachte Worte von mir haben zu Irritationen geführt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Um es nochmal ganz klar zu sagen: rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste“, so der 29-Jährige.