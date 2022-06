Mit dieser Elf will Rangnick den Dänen-Coup schaffen

Nach dem Sensations-Erfolg gegen Kroatien will Ralf Rangnick auch bei seinem Heim-Debüt im Wiener Ernst-Happel-Stadion jubeln.

Unser neuer Teamchef rotiert für das zweite Spiel in der Nations League durch. Mit einem Sieg können wir die Tabellenspitze in Gruppe A1 ausbauen. Insgesamt hat der Deutsche gleich neun Veränderungen im Vergleich zum Sieg in Kroatien vorgenommen. Mit diesem Team soll es gelingen:

Österreich: Pentz - Trimmel, Posch, Alaba, Friedl - Laimer, Seiwald, Schager, Ljubicic - Kalajdzic, Baumgartner

Dänemark: Schmeichel - Andersen, Maehle, Vestergaard, Nelsson, Maehle- Kristensen, Jensen, Eriksen, Höjbjerg, Jensen, Braithwaite - Poulsen