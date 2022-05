Morgen startet Rangnick-Ära beim ÖFB

Ralf Rangnick startet topmotiviert in das Abenteuer ÖFB-Nationalteam.

Die Vorfreude auf den neuen Teamchef ist gewaltig - und am Sonntag hat das lange Warten ein Ende! Ralf Rangnick checkt am Sonntag ins ÖFB-Teamquartier in Bad Tatzmannsdorf ein und lernt im Burgenland seine neuen Stars kennen. "Es wird dann vieles einfacher sein", freut sich Sportdirektor Peter Schöttel auf den Tag X.

Zur Erinnerung: Zuletzt lief die Kommunikation, wegen Rangnicks Trainer-Tätigkeit bei Manchester United, meist über das Internet ab. So auch die Kader-Nominierung, welche am Wochenanfang über eine Medieninfo verschickt wurde. Die Zeit ist auf jeden Fall knapp - schon nächste Woche (Fr., 4. Juni) steigt Rangnicks Premiere in der Nations League gegen Kroatien.