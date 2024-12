Nations-League: Hier bestreitet ÖFB-Team Play-off gegen Serbien

Im März geht's rund! Österreich kämpft im März im Nations-League-Play-off gegen Serbien um den Sprung in die Top-Liga. Nach dem verpassten Gruppensieg in Liga B zählt jetzt nur ein Sieg. Lange wurde spekuliert, ob das Duell in Wien oder Linz stattfindet – jetzt herrscht Klarheit!

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet das Heimspiel um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League im März in Wien. Die Play-off-Partie gegen Serbien steigt am 20. März (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion. Das Rückspiel findet drei Tage später (18.00 Uhr) im Stadion Rajko Mitic in Belgrad statt. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

Auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams - ein 2:1-Testsieg der Österreicher im vergangenen Juni - fand im Happel-Stadion statt. Die Österreicher hatten den Direktaufstieg zuletzt durch ein 1:1-Heimremis gegen Slowenien verspielt. Serbien wurde in Liga A Dritter hinter Spanien und Dänemark und verpasste damit den Aufstieg ins Viertelfinale.

WM-Auslosung am Freitag den 13.

Bevor es im März im Play-off gegen die Balkan-Elf um Juventus-Star Dusan Vlahovic ernst wird, richtet sich der Blick auf einen anderen großen Termin: Am Freitag, den 13. Dezember, werden in Zürich die Qualifikationsgruppen für die WM 2026 ausgelost. Österreich wird dabei aus Topf 1 gezogen und spart sich damit Duelle mit den ganz großen Kalibern Europas wie Frankreich, Spanien, England, den Niederlanden, Portugal oder Deutschland. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada, während die Zweitplatzierten ins Play-off müssen.

Aus Topf 2 drohen starke Gegner wie die Türkei, Polen oder Norwegen. Im Topf 3 warten Teams wie Schottland, Slowenien oder Irland, während aus Topf 4 besonders Bulgarien und der Kosovo mit Ex-Teamchef Franco Foda unangenehme Gegner wären.