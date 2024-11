Nations Legue: Das ist Österreichs Play-off-Gegner

Jetzt ist es raus! ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und seine Truppe wissen, wer ihnen im großen Showdown um den begehrten Aufstieg in die Liga A der Nations League im März gegenüberstehen wird.

Inmitten des Machtkampfs im ÖFB hat die Nationalmannschaft ihren Gegner für das Nations-League-Play-off im März 2025 erfahren. Pünktlich um 12 Uhr fiel im UEFA-Zentrum im schweizerischen Nyon der Los-Hammer: Von den möglichen ÖFB-Play-off-Gegnern Ungarn, Belgien, Serbien und Schottland wurde Serbien von Ex-Schweiz-Profi und "Glücksfee" Johan Djourou gezogen.

Besonderes Duell für Arnautovic

Damit kommt es zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Erst im Juni setzte sich Österreich im Testspiel vor der EURO in Deutschland mit 2:1 gegen die Elf um Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic durch. Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Nationen liegt allerdings schon etwas länger zurück – es datiert aus der WM-Qualifikation 2016/17. Besonders brisant wird das Aufeinandertreffen für Marko Arnautovic: Der Inter-Joker trifft auf das Heimatland seines Vaters.

Im März startet Kampf um Liga A

Mit einem knappen 1:1-Unentschieden im letzten Länderspiel des Jahres verpasste das ÖFB-Team haarscharf den Gruppensieg in der Gruppe B3 und den damit verbundenen Aufstieg in die Liga A der Nations League. Jetzt geht es für Marko Arnautovic & Co. in die Aufstiegs-Relegation gegen den Dritten aus der Gruppe A. Das erste Duell gegen Serbien steigt am 20. März zu Hause, drei Tage später folgt das Rückspiel. Den Spielort für das Hinspiel muss der ÖFB bis nächsten Freitag (29. November) an die UEFA nennen. Aller Vorrausicht nach wird es im Ernst-Happel-Stadion in Wien steigen.

Fakt ist jedoch: Der Sieger dieser Paarung sichert sich den begehrten Platz in der Liga A und kann endlich wieder auf der großen internationalen Bühne mitmischen. Darauf brennt die Rangnick-Elf nach dem bitteren Abstieg vor zwei Jahren in der Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Frankreich.

WM-Quali startet frühestens Juni

Die WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steigt beginnt für Österreich damit frühestens im Juni. Die Auslosung erfolgt am 13. Dezember in Zürich. Das ÖFB-Team ist dabei in Topf-1 gesetzt und entgeht Europas stärksten Nationen.