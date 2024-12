ÖFB-Teamgeist kehrt zurück: Neue Folgen exklusiv bei Canal+

ÖFB-Fans aufgepasst! Zum Jahresstart legt CANAL+ nach: Ab 1. Januar gibt’s die siebte und achte Folge von „TEAMGEIST – UNSER WEG“ exklusiv zu sehen.

Die enge Zusammenarbeit von CANAL+ und dem Österreichischen Fußballbund ermöglichte, das Fußballnationalteam bei der EURO 2024 in Deutschland hautnah zu begleiten. Die neuen Folgen bieten unglaubliche Einblicke und erlauben Blicke hinter die Kulissen des ÖFB-Teams bei der Endrunde in Deutschland. Doch damit die Fans nicht noch so lange warten müssen gibt ab dem 27. Dezember die bisherigen Folgen 1 bis 6 kostenlos auf canalplus.at zu sehen.

»Team begeisterte wie keine zuvor«

„Die EURO war das Sportereignis des Jahres. Aus österreichischer Sicht war alles dabei: große Freude und tolle Siege, eine nie dagewesene Euphorie. Und letztlich herbe Enttäuschung nach einer bitteren, unglücklichen Niederlage. ‚TEAMGEIST - UNSER WEG‘ erzählt die Geschichte einer Nationalmannschaft, die begeistert hat wie keine zuvor. Wir zeigen in dieser einzigartigen Doku das Innenleben eines Teams, das große Erfolge gefeiert hat, dessen Reise bei der EURO aber mit viel Pech viel zu früh zu Ende gegangen ist. Auf der einen Seite riesige Euphorie, auf der anderen bittere Enttäuschung - die großen Emotionen und die offene, ehrliche Art, wie die Teamspieler ihre Geschichte erzählen, macht diese Doku zu einem besonderen Erlebnis", sagte Canal+-Sportboss Thomas Trukesitz.

Das wird zu sehen sein

Die siebte Folge von „TEAMGEIST - UNSER WEG“ zeigt das österreichische Nationalteam bei der Europameisterschaft 2024 im Wechselbad der Gefühle. Vom schwierigen Auftakt gegen Frankreich bis zum Sieg gegen Polen erleben die Zuschauer hautnah die emotionalsten Momente mit den ÖFB-Stars.

In der achten Folge begleiten die Zuschauer Teamchef Ralf Rangnick, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und ihre Teamkollegen auf dem Weg vom Gruppensieg bis zum dramatischen Achtelfinal-Aus gegen die Türkei. Die Spieler sprechen über unvergessliche Erinnerungen und reflektieren gleichzeitig die bittere Niederlage gegen die Türken. Dabei wird deutlich, dass das überraschende Ausscheiden den Teamgeist der Mannschaft ungebrochen lässt.

Ganz persönliche Einblicke

Mit exklusivem Behind-the-Scenes-Material aus der Kabine, persönlichen Einblicken und emotionalen Highlights zeigen diese beiden Folge, wie Österreich trotz aller Widrigkeiten wichtige Siege erringt. Trotz des Ausscheidens blicken die Spieler voller Stolz auf das Turnier zurück. Der Teamgeist ist stärker denn je. Sie haben sich mit den besten Mannschaften messen können und wissen, dass sie viel erreicht haben. Der Blick richtet sich nun auf das nächste große Ziel: die Weltmeisterschaft 2026 (in den USA, Kanada und Mexiko).