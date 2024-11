»Prinz-William-Klub« fasst ÖFB-Star ins Visier

ÖFB-Mittelfeldstar Romano Schmid fiel zuletzt sowohl bei seinem Klub Werder Bremen als auch in der österreichischen Nationalmannschaft positiv auf dem Platz auf. Unter anderem konnte der 24-Jährige Ende Oktober Werder dank eines Last-Minute-Tors (90.) mit einem Remis gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen beschenken.

Indes schoss er das ÖFB-Team im Nations-League-Duell mit Slowenien (1:1) im November in Führung. Während der vorletzten Länderspielpause lieferte Schmid außerdem gleich zwei Assists. Schmids Leistungen haben nun das Interesse eines Champions-League-Teilnehmers geweckt - Aston Villa soll ein Auge auf den gebürtigen Grazer geworfen haben.

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg soll der Lieblingsklub vom englischen Thronfolger Prinz William schon konkrete Anfragen für den Winter bei Werder gemacht haben, wobei der Transfer auf die Insel spätestens im Sommer folgen soll.

