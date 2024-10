Rangnick: "Heavy Metal statt langsamer Walzer"

Nach den letzten Spielen will ÖFB-Teamchef das Spiel-Tempo klar verschärfen.

"Unsere Art von Fußball ist anders. Bei uns sind wieder ein paar andere Dinge gefragt", sagte Rangnick, der seine Teamkicker nach einem Monat Clubfußball am Montag in Windischgarsten versammelte. "Wir müssen die Jungs jetzt in zwei Trainingstagen wieder dahin bringen, dass sie auf Heavy Metal Rock 'n' Roll gepolt sind und nicht auf langsamer Walzer", erklärte der 66-Jährige. "Der langsame Walzer, den kannst du im Seniorentanzen machen, aber wir wollen nicht Seniorentanzen - auch ich nicht, obwohl ich schon fast einer bin."

Am Donnerstag soll Sieg her

Klar ist: Am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) soll in der Nations League in Linz gegen Kasachstan ein Sieg her. Denn nach dem bitteren EM-Aus im Achtelfinale gegen die Türkei (1:2) gab es in den Nations-League-Partien gegen Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) keinen Dreier mehr.

Rangnick will Energie auf Platz bringen

Kasachstan ist die Nummer 109 der FIFA-Weltrangliste, Österreich die Nummer 22. "Wenn wir jetzt glauben, wir sind gegen diesen oder jenen Gegner viel besser und müssen uns die einfach zurechtlegen, der hat nicht verstanden, durch welche Art und Weise wir zu dem geworden sind, was wir sind", meinte Rangnick. "Die hatten alle Bammel, gegen uns zu spielen und haben teilweise ihre eigenen Grundordnungen verändert." Die Energie gegen den Ball auf den Platz zu bringen sei entscheidend, erst dann könne man sich auch wieder über den eigenen Ballbesitz unterhalten.