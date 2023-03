Rangnick plant den Wanner-Hammer

Jetzt macht Teamchef Ralf Rangnick in der Causa Paul Wanner Ernst.

Am kommenden Dienstag, den 14. März um Punkt 10.30 Uhr könnte das ÖFB-Nationalteam um ein Mega-Talent reicher sein. Paul Wanner (17) steht vor seiner ersten Einberufung in das A-Team für die anstehende EM-Quali im März. Der in Dornbirn geborene Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen wurde mit 16 Jahren zum jüngsten Bayern-Spieler aller Zeiten in der Champions League.

Seither buhlen sowohl der deutsche als auch der heimische Fußball-Verband um den 1,85 cm großen Mittelfeld-Spieler. Wanner absolvierte für die DFB-Jugendauswahlen (U-17, U-18) 15 Spiele, erzielte dabei vier Tore. Im November 2022 erhielt er die Erlaubnis als Trainingsgast beim ÖFB-Lehrgang in Spanien mit David Alaba & Co. zu kicken. Jetzt plant Teamchef Rangnick, der das Juwel zuletzt beim Drittliga-Spiel von Bayern II gegen Schweinfurt beobachtete, endgültig den Wanner-Hammer! Ein Indiz dafür: Wie die Bild-Zeitung berichtet, plant der DFB nicht einmal mehr ein Gespräch mit Wanner.