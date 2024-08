Rangnick setzt auf "IC-Offensive" mit Jakupovic & Arnautovic

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick überraschte am Dienstag bei der Kaderbekanntgabe für die Nations-League-Auswärtsspiele gegen Slowenien (6.9) & Norwegen (9.9) mit einem echten Coup: Arnel Jakupovic ist neu im Aufgebot und soll gemeinsam mit Marko Arnautovic für mächtig Wirbel im Strafraum sorgen.

Während die Nominierungen von Kevin Stöger und Junior Adamu erwartet wurden, sorgte die überraschende Einberufung von Arnel Jakupovic für großes Aufsehen. Der 26-jährige Stürmer, der seine Ausbildung bei der Wiener Austria absolvierte und danach Stationen bei Middlesbrough, Empoli, Juventus und Sturm Graz durchlief, präsentierte sich zuletzt bei NK Maribor in herausragender Form. "Wir haben uns umfassend über ihn informiert, mit seinem Trainer gesprochen und mehrere Spiele auf Video analysiert. Er ist ein ausgezeichneter Linksfuß, der genau weiß, wo das Tor steht und über eine hervorragende Schusstechnik verfügt", erklärte Rangnick zur Einberufung.

»Weiterer "ic" ist nicht verkehrt«

Das Fehlen von Michael Gregoritsch (Muskelfaserriss), Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss) und Maximilian Entrup (Knieverletzung) spielte Jakupovic sicherlich in die Karten. Rangnick hob jedoch auch die beeindruckende Torquote des 26-Jährigen hervor – fünf Treffer in den letzten fünf Ligaspielen für NK Maribor und zwei Tore in der Conference-League-Qualifikation waren ebenfalls entscheidende Faktoren. Zusätzlich ergänzte Rangnick schmunzelnd: "Es ist nicht verkehrt, einen weiteren 'ic' dabei zu haben. Marko (Anm.: Arnautovic) wird sich freuen, einen fast gleichwertigen Landsmann dabei zu haben. Grillitsch zählt ja nicht richtig dazu."