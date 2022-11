Überraschung in Rangnicks Kader für Italien-Test-Hit

ÖFB-Teamchef Rangnick hat seinen Kader für den nächsten Lehrgang verraten. Am 16. November testet Österreich gegen Andorra, am 20. in Wien gegen Italien.

Bevor es nächstes Jahr für unser Nationalteam in der EM-Qualifikation ernst wird hat Teamchef Ralf Rangnick vor der WM noch einen Lehrgang anberaumt. Im Rahmen des Trainingslagers in Spanien gibt es ein Testspiel gegen Andora (16. November) und zum Abschluss des Länderspieljahres den Kracher gegen Italien in Wien(20. November). Unser Kader zum Jahresausklang gegen Andorra ???????? und Italien ???????? #GemeinsamÖSTERREICH

❗️Tickets #AUTITA unter: https://t.co/Flc1tZX3cp pic.twitter.com/uYGj5bUwz1 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) November 8, 2022 Nach den kurzen Teamcamps während der Nations League kann der Deutsche jetzt endlich einige Sachen ausprobieren um das Team auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Mit dabei ist zum ersten Mal Sturms Shooting-Star Alexander Prass. Dafür fehlt Patrick Pentz. Der Tormann bekommt von seinem Verein Stade Reims keine Freigabe, obwohl die Meisterschaft pausiert und er dort derzeit ohnehin nur Ersatz ist. Mehr Infos folgen in Kürze...