So beginnt das ÖFB-Team gegen Estland

Österreich startet um 20.45 Uhr in das zweite EM-Qualifikationsspiel. In der Linzer Raiffeisen-Arena wartet auf das ÖFB-Team Estland. Folgende Elf schickt Teamchef Ralf Rangnick auf das Feld.

Im Vergleich zur Partie gegen Aserbaidschan gibt es drei Änderungen. Für den verletzten und bereits abgereisten Maximilian Wöber beginnt Stefan Posch. Ebenfalls neu in der Verteidigung und vor seinem ÖFB-Debüt steht Flavius Daniliuc von US Salernitana, der den ebenfalls abgereisten Gernot Trauner ersetzt. Dejan Ljubicic steht ebenfalls für den angeschlagenen Marcel Sabitzer in der Startelf. David Alaba befindet sich wieder im ÖFB-Kader, nimmt aber vorerst auf der Bank Platz.

Die taktische Ausrichtung ist mit einem 4-3-3 angegeben. Patrick Wimmer soll gegen Estland etwas offensiver agieren. Als Kapitän wird heute Konrad Laimer die Rangnick-Elf aufs Feld führen.

Österreich: Lindner - Mwene, Danso, Posch, Daniliuc - Laimer, Seiwald, Ljubicic - Wimmer, Baumgartner, Gregoritsch

Ersatz: Pentz, Hedl, Auer, Ulmer, Alaba, Sabitzer, Schmid, Weimann, Kainz, Onisiwo, Adamu, Prass

Estland: Hein - Paskotsi, Tamm, Mets, Käit, Pikk - Sinyavskiy, Zenjov, Vassilijev, Miller - Sappinen

Ersatz: Igonen, Vallner, Kuusk, Shein, Tougjas, Tunjov, Sorga, Ojamaa, Lipp, Reinkort, Baranov, Teniste