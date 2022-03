So läuft morgen der Foda-Abschied

Morgiger Schotten-Test wohl Fodas letztes Spiel - Schöttel startet Gespräche mit Teamchef-Kandidaten.

War's das? Nach viereinhalb Jahren im Amt droht Franco Foda morgen gegen Schottland sein letztes Länderspiel. Der Vertrag des Teamchefs läuft am 31. März aus. Eine Verlängerung wurde von den ÖFB-Bossen zwar nicht ausgeschlossen, v iel spricht nach der verpassten WM aber nicht dafür. Seinen für gestern geplanten TV-Auftritt im ORF sagte Foda ab. Sportdirektor Peter Schöttel will noch diese Woche Gespräche mit Nachfolgekandidaten führen. "Es geht darum, das Beste für die nächsten Jahre zu finden", so der 55-Jährige. Nachsatz: "Wir werden sicher im Laufe des Aprils eine Entscheidung haben." Spätestens bei der Präsidiumssitzung am 29. will er seine Liste vorlegen.

Darum wurde Stöger nicht schon 2017 der Teamchef

Schöttel kündigte an, mit bis zu 15 Kandidaten zu sprechen, ehe die Liste gekürzt wird. Favorit ist Peter Stöger. Der Wiener ist aktuell vereinslos, wohl finanzierbar und galt schon 2017 als Top-Kandidat auf die Nachfolge von Marcel Koller. Schöttel verriet, damals fast täglich mit Stöger telefoniert zu haben. Der 55-Jährige stand aber noch bei Köln unter Vertrag und sagte, wie Ex-Präsident Leo Windtner meinte, "schweren Herzens" ab. Im Februar dieses Jahres sagte Stöger: "Jeder österreichische Trainer, der die Möglichkeit bekommen würde, Teamchef zu werden, würde ja sagen." Beim oe24-Teamchef-Voting ist er Favorit der Fans. Gegen Schottland will unser Team morgen einen Sieg einfahren: "Wir wollen unbedingt gewinnen", so Konrad Laimer. Schöttel hofft, dass die Fans "Foda raus Rufe" unterlassen: "Das wäre nicht schön."