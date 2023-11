Test-Kracher Österreich gegen Deutschland wird zum TV-Spektakel

206 Tage vor der EURO kommt der Test-Kracher Österreich gegen Deutschland auch für die TV-Macher gerade recht.

„Dem Anlass entsprechend wollen wir eine Übertragung mit allem Bibabo liefern“, verspricht Starregisseur Michael Kögler. Tatsächlich wird uns das Prestige-Duell mit der Nagelsmann-Elf mit 26 Kameras ins Wohnzimmer geliefert. Dank acht Slow-Motion-Einstellungen wird jede Bewegung der Akteure bis ins kleinste Detail zerlegt. Hinter den Toren ist ein Riesen-Kran mit jeweils einer Übersicht-Kamera, dazu werden wir dank Drohne (möglich dank Sondergenehmigung) bei Bedarf alles aus der Vogelperspektive sehen.

Jetzt fix: Österreich wird aus Lostopf 2 gezogen

Matthäus sieht Rangnick-Elf gegen Deutschland im Vorteil

Weil die Deutschen inzwischen von der Hochwertigkeit der rot-weiß-roten Sportübertragungen überzeugt sind, wird das ZDF heute das ORF-Signal übernehmen. Aufgrund der in den jeweiligen Länder unterschiedlichen Bandenwerbungen wird normalerweise von zwei gegenüberliegenden Seiten übertragen – das umgehen die Deutschen, indem unsere Werbungen virtuell überblenden.

Schnaderbeck, Prohaska & Mählich als Experten

Moderator Rainer Pariasek wird sich aus dem Happel-Stadion melden, kommentiert wird das Testspiel des Jahres von Thomas König und „Co“ Roman Mählich, wobei Analysen und Expertisen von Herbert Prohaska, Viktoria Schnaderbeck kommen.

Stimmung wird mit dem »ewigen Duell« angeheizt

Damit wir schon zu Beginn der Übertragung richtig eingestimmt sind, werden wir um 18.45 Uhr in der 65-minütigen Doku „Das ewige Duell“ an Österreich-Deutschland-Sternstunden wie Krankls „i-werd‘-narrisch-Toooooore“ beim unvergesslichen 3:2 in Cordoba 1978 erinnert. Wenn das nicht die perfekte Vorlage für eine Millionen-Einschaltquote zur Primetime ist! Den ab 20.15 geht es dann mit der gewohnten Live-Berichterstattung im ORF aus dem Ernst-Happel-Stadion erst richtig los.