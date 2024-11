"Wollen's mich erpressen?"-Präsident provoziert mit neuem Sager

ÖFB-Vizepräsident Johann Gartner legt im Streit mit den Team-Spielern nach.

Der pensionierte Bürgermeister von Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn, Einwohner 3.373) ist seit seiner Aussage im ÖFB-Teamhotel gegenüber David Alaba ("Wollen's mich erpressen?") landesweit für seine markigen Sprüche bekannt. Im ausführlichen Interview mit der NÖN erklärt Gartner nun wie es zu dieser Eskalation kam und befeuert die ohnehin schon angespannte Situation erneut.

"Gedroht, dass sie nicht mehr spielen"

Gartner: "Wir haben die Organisationsstruktur geändert und beschlossen, uns von den bisherigen Geschäftsführern Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold zu trennen. Rangnick und den Spielern war das nicht recht und sie haben sich eingemischt. Das weiß mittlerweile ohnehin jeder. Da wurde damit gedroht, dass sie nicht mehr spielen. Das kam aber nie wirklich ans Licht. Mittlerweile haben die Spieler eh schon ein wenig zurückgerudert."

"Sie haben ihre Sicht, es gibt eben auch noch eine andere"

Wie oe24 bereits berichtete wurde über einen Boykott der verpflichtenden Sponsoren-Termine im kommenden Jahr debattiert. Gartner erläutert im NÖN-Talk auch die Chancen, ob das Präsidium den Wünschen der Mannschaft folgen wird und das Aus von Geschäftsführer Bernhard Neuhold rückgängig macht, so: "Das wird sich zeigen. Dass die Sache kommunikativ so davongaloppiert ist, hilft aber sicher nicht. Daheim im Wohnzimmer oder von mir aus auch in persönlichen Gesprächen kann man alles sagen und diskutieren. Dass das jetzt alles in der Öffentlichkeit debattiert wird, ist schade und der Sache nicht dienlich. Der Teamchef und die Mannschaft haben ihre Sicht auf die Dinge. Es gibt aber eben auch noch eine andere."

Freitag folgt Abstimmung über Kaupa-Götzl

Diese wird am Freitag bei der Präsidiumssitzung besprochen. Präsident Klaus Mitterdorfer will seinen CEO-Vorschlag Silvia Kaupa-Götzl durchbringen und Fakten schaffen. Sollte Mitterdorfer keine einfache Mehrheit für Kaupa-Götzl zusammenbringen, ist seine Amtszeit wohl vor dem Ende seiner eigentlichen Periode im Herbst 2025 zu Ende.