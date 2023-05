Rapid hat nach Derby-Pleite ein 'Riesen-Problem'

3:1 - Austria ringt Rapid im Schicksals-Derby um Europa nieder Auch das zweite Derby in der Meistergruppe war an Spannung nicht zu überbieten. Am Ende jubelt die Austria über einen hart umkämpften 3:1-Sieg gegen Rapid. Damit ziehen die Veilchen im Kampf um das letzte direkte Ticket für den Europacup in der Tabelle am Stadtrivalen auf Platz 4 vorbei.