Ex-Real-Star enthüllt: »Habe Ronaldos Penis nie gesehen«

Ein echter Kabinen-Kracher aus Madrid!

Rafael van der Vaart (41) und Cristiano Ronaldo (39) spielten in der Saison 2009/2010 gemeinsam bei Real Madrid – und teilten sich nicht nur das Trainingsfeld, sondern auch die Kabine und die Duschräume. Doch nun sorgt der ehemalige niederländische Nationalspieler mit einer pikanten Aussage über den portugiesischen Superstar für Schlagzeilen.

»Penis nie gesehen«

In der britischen Radiosendung „Talksport“ verriet van der Vaart lachend: „Er hat sein Haus nie verlassen. Ich sage immer scherzhaft, dass Ronaldo der einzige Spieler ist, dessen Penis ich nie gesehen habe!“ Der Grund? „Er war der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der ging.“ Trotz seiner unermüdlichen Arbeitsmoral gelang es Ronaldo in seiner ersten Saison bei den „Königlichen“ (2009/2010) nicht, einen Titel zu gewinnen. Doch in den Jahren danach stellte der Portugiese seine Extraklasse unter Beweis und räumte Titel ab – allerdings ohne van der Vaart, der 2010 zu Tottenham wechselte.

Warum der Niederländer jetzt mit solch pikanten Anekdoten an die Öffentlichkeit geht? Vielleicht, um als Gast bei Ronaldos YouTube-Kanal aufzutauchen und gemeinsam über die „guten alten Zeiten“ zu plaudern.