Saudi Arabien träumt von Alaba

Was für ein Beben! Zieht es Superstar David Alaba in den letzten Stunden doch noch von Real Madrid in die Wüste von Saudi Arabien? Das Transfenster dort hat immerhin noch bis heute 23:59 Uhr offen. Das Herz vom ÖFB-Kapitän schlägt jedoch nur für einen Klub!

Während sich unser ÖFB-Superstar gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf die kommenden Länderspiele (Do., 7.9 Moldawien, Di., 12.9. Schweden) vorbereitet, berichteten mehrere Medien zum Wüsten-Deadline-Day von einem möglichen Last-Minute-Transfer des Real Madrid Spielers. Demnach soll David Alaba gemeinsam mit Liverpool-Stürmer Mo Salah zu Al ltthihad, wo auch Ex-Teamkollege Karim Benzema kickt, nach Saudi Arabien wechseln. Wie oe24 bereits vor zwei Tagen schrieb ist das aber völlig ausgeschlossen. Auch Transferexperte Fabrizio Romano erteilte den Mega-Gerüchten sofort eine klare Absage: "Keine Chance, dass Alaba Real Madrid verlässt oder Real Madrid David gehen lassen würde-nicht einmal für ein verrücktes Angebot. Alaba liebt den Klub und die Stadt." Scheichs lockten Alaba mit 25 Millionen pro Saison Das Angebot, welches die Königlichen erhielten, beinhaltete eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro für den Wiener. 25 Millionen Euro pro Saison hätte Alaba abcashen können. Betrachtet man jedoch das Rekord-Angebot von Liverpool-Star Mo Salah handelt es sich dabei nur um "Peanuts". Unglaubliche 292 Millionen Euro ist Al-lltihad bereit für den 31-Jährigen auszugeben. Mit einem tatsächlichen Last-Minute-Wechsel würde sich der Ägypter damit als teuerster Fußballer aller Zeiten in die Geschichtsbücher eintragen und Neymar (2017, 222 Millionen von Barcelona zu PSG) vom Thron kicken. Alaba konnte dem Ruf in die Wüste widerstehen. Bei Salah bleibt es spannend. Ein paar Stunden Bedenkzeit hat der Ägypter noch.