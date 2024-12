Schock-Diagnose: Bayern-Keeper Neuer bis Jahresende out

FC Bayerns Manuel Neuer fällt wegen eines Rippenbruchs zumindest bis 2025 aus.

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen ohne seinen Stammtorwart Manuel Neuer auskommen. Trainer Vincent Kompany bestätigte vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Schachtar Donezk, dass der 38-Jährige einen Rippenbruch erlitten hat. Neuer wird in diesem Jahr also nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die schmerzhafte Verletzung zog sich Neuer beim Pokal-Aus gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen zu, als er in einem Zweikampf mit Jeremie Frimpong zusammenprallte und daraufhin die Rote Karte sah. Das bestätigte Trainer Vincent Kompany. Neuer hatte bereits vor rund zwei Wochen wegen ähnlicher Beschwerden das Training abbrechen müssen, stand aber dennoch beim nächsten Spiel gegen Augsburg auf dem Platz.

Durch die Verletzung wird Neuer die kommenden Spiele gegen Donezk, Mainz und Leipzig verpassen. Erst zu Beginn des neuen Jahres, voraussichtlich am 11. Januar gegen Gladbach, wird er wieder im Bayern-Tor stehen können. Kompany hofft, dass der Weltklasse-Torwart bis dahin vollständig genesen ist.