Dank des entscheidenden Treffers durch Kapitänin Olga Carmona (29.), ist Spaniens Frauen-Fußball-Nationalteam erstmals Weltmeister. Der Sieg gegen England hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, doch Jennifer Hermoso scheiterte in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt.

Nach Schlusspfiff stand die Angreiferin vom FC Barcelona dann noch einmal im Mittelpunkt – wenn auch etwas unfreiwillig. Während der Siegerehrung gratulierte auch der spanische Verbands-Präsident Luis Rubiales den Spielerinnen. Bei Hermoso wurde der 45-Jährige aber ganz besonders innig. Zunächst umarmte der die frischgebackene Weltmeisterin, dann küsste er sie zweimal auf die Wange.

A major scandal has exploded in Spain after the President of the Spanish Football Federation, Luis Rubiales, kissed one of the players on the lips just moments after Spain won the Women’s World Cup.



