× Ego-Anfall? Wirbel um Ronaldo-Aktion nach Schlusspfiff

51 Minuten lang war wenig los im Lusail International Stadium. Dann ging es drunter und drüber: Ein Aktivist (Regenbogen-Fahne, Pro-Ukraine, Iran-Protest) schafft es aufs Feld und wird eingefangen. Nach kurzer Unterbrechung trifft Bernardo Silva das Außennetz. Dann schlägt es ein: Fernandes-Flanke von links. Ronaldo steigt auf und dreht jubelnd ab -1: 0 (54.).

"Ronaldo" leuchtet auf der Vidiwall auf. Doch dass CR7 den Ball nur mit dem Gel-Scheitel gestreift hat, reicht der FIFA nicht, der Treffer wird Bruno Fernandes gut geschrieben. Dabei hätte Ronaldo sein 9. WM-Tor gut brauchen können. Damit hätte er mit Portugal-Legende Eusebio gleich gezogen.

Im Finish dreht Uruguay auf -und hat Pech. Maxi Gomez knallt den Ball an die Stange (75.)."Joker" Suarez verlängert einen Freistoß ans Außennetz. In der 90. Minute bekommt Uru Gimenez den Ball auf die Hand -Elfer! Ronaldo ist schon ausgewechselt, so tritt Fernandes an -und jubelt über Doppelpack zum 2:0 (90.+3). Portugal ist durch, Uruguay zittert weiter.

