FIFA-Hammer: Darf Italien doch noch zur WM?

Europameister Italien hat plötzlich doch noch eine Mini-Chance auf die WM.

Eine peinliche 0:1-Heimniederlage gegen Nordmazedonien besiegelte das Quali-Aus für Italien - jetzt darf der Europameister aber doch noch einmal hoffen: Der iranische Fußball-Verband befürchtet nämlich den Ausschluss für die WM in Katar, nachdem Frauen der Zutritt zum WM-Qualifikationsspiel gegen den Libanon verweigert worden ist. Ursprünglich hatten das Sportministerium und der Verband 2.000 Frauen erlaubt, die Partie (2:0) am Dienstag zu sehen.

"Von der FIFA und AFC hören wir besorgniserregende Nachrichten", twitterte FFI-Vorstandsmitglied Mehrdad Seraji am Mittwoch. Falls es zu einem WM-Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft kommen sollte, "dann sind diejenigen verantwortlich, die in die bitteren Vorfälle in Mashhad involviert waren".

Rückt Italien nach?

Falls der Iran wirklich ausgeschlossen wird, müsste logischerweise ein Land nachrücken. Genau hier wittern italienische Medien nun eine Mini-Chance für den Europameister. Italien ist nämlich in der FIFA-Weltrangliste das bestplatzierteste Land, das sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert hat.

Die Chancen darauf sind aber nur minimal. Die FIFA hat bisher noch nie ein Land von der WM ausgeschlossen und selbst bei einem tatsächlichen Ausschluss des Iran wird der asiatische Verband den Platz wohl beanspruchen. Die Zeit drängt jedenfalls: Die Auslosung für die WM in Katar findet bereits am Freitag statt.