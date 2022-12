Ganze Welt feiert neuen Messias

Mit dem Fußball-WM-Titel hat sich Lionel Messi unsterblich gemacht.

36 lange Jahre mussten die Argentinier auf den erneuten Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft warten. 1986 führte Diego Armando Maradona die "Himmelblauen" zum Titel, 2022 trat seine Nachfolge Lionel Andres Messi an. In seinem letzten WM-Spiel vollendete der 35-jährige Superstar seine Karriere, die so nie hätte stattfinden sollen.

Rückblende: Ein Jahr nachdem Maradona mit Hilfe der "Hand Gottes" die Fans verzauberte, erblickt Messi am 24. Juni 1987 in Rosario das Licht der Welt. Doch bald muss die Familie feststellen, dass ihr fußballbegeisterter Junior unter einer Wachstumsstörung leidet. Mit 13 Jahren muss Messi seine Heimat verlassen, der FC Barcelona nimmt das Wunderkind unter Vertrag und zahlt die Kosten für die dringend benötigte Hormon-Behandlung. Der Rest ist Sportgeschichte: Messi absolviert 520 Spiele für die Katalanen, erzielt dabei 474 Tore, holt vier Mal die Champions League und wird zum Weltstar. Nur mit dem Nationalteam scheiterte Messi immer wieder spektakulär -so wie im verlorenen WM-Finale 2014 gegen Deutschland (0: 1). Doch am 18. Dezember 2022 erfüllte sich für Messi in seinem 171. Länderspiel der lang ersehnte Traum vom 1. Titel. Sein Tor zum 1: 0 läutete im ehemaligen Haus von Diego Maradona die Party des Jahres ein. "Diego schaut von oben zu und leitet uns zum Titel", erklärte Messi vor dem Triumph.