Messi schließt sechste WM-Teilnahme aus

Lionel Messi hat bekräftigt, dass es für ihn keine sechste WM-Teilnahme geben wird.

"Das ist sicher meine letzte WM", sagte der 35-jährige Argentinier am Montag bei einer Pressekonferenz in Doha vor dem Auftaktspiel der Südamerikaner. Am Dienstag treten Messi und seine Teamkollegen gegen Außenseiter Saudi-Arabien an. Die weiteren Gruppengegner sind Mexiko und Polen.

Für Messi ist es nach 2006 in Deutschland (Viertelfinal-Aus), 2010 in Südafrika (Viertelfinal-Aus), 2014 in Brasilien (Finalniederlage) und 2018 in Russland (Achtelfinal-Aus) die fünfte WM. Argentinies Teamchef Lionel Scaloni hatte jüngst die Hoffnung geäußert, dass Messi nach Katar noch eine weitere WM spielen würde. Dem Sender CNN Radio Argentina hatte der 44-Jährige gesagt: "Es kann sein, dass es die letzte ist, ich hoffe nicht." Messi sei glücklich, wenn er auf dem Platz stehe, und Messi mache wiederum viele Menschen glücklich, hatte Scaloni erklärt.